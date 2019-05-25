Bursaspor, Malatya'da kader maçına çıkıyor

Süper Lig'de kader maçına çıkacak Bursaspor, lige tutunma adına deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek, Göztepe'nin evinde puan kaybetmesini bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sezonun son ve en kritik maçına çıkıyor. Yeşil beyazlı ekip, yarın saat 19.00'da deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kümede kalma mücadelesi veren Bursa temsilcisi, son haftaya 34 puanla 16'ncı sırada girdi. 47 puana sahip Malatya ekibi ise, 5'inci sıradaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Hafta boyunca Bursa'daki idmanlar basına kapatılırken, Bursasporlu oyuncular hazırlıklarını dış dünyaya kapalı olarak sürdürdü. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan.

BURSASPOR'UN MUTLAK KAZANMASI GEREKİYOR

Lige tutunma umutlarını koruyan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak 1 puan önündeki Göztepe'nin sahasında MKE Ankaragücü'ne karşı oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekleyecek. Olası bir beraberlik durumunda ise Bursaspor'un ligde kalması için Göztepe'nin en az 5 farklı mağlubiyeti gerekiyor. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un da aralarında bulunduğu bu üç takım, şayet 35 puan ile sezonu tamamlarsa; Bursaspor ile Göztepe ligden düşecek ekipler olacak. Bursaspor olası bir mağlubiyette ise diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın lige veda edecek.

TİMSAH'TA 5 EKSİK

Bursaspor'da kart cezalısı Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou ve Allano Lima bu maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin dışında sakatlığı nedeniyle daha önce sezonu kapatan Barış Yardımcı ile birlikte son antrenmanda sakatlanan Abdullahi Shehu da maçta görev alamayacak. Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Ömer ve Bifouma kart cezaları nedeniyle oynayamayacak.

4'ÜNCÜ RANDEVU

Bursaaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de daha önce 3 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde rakibine kaybetmeyen yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Malatya'da oynanan maçı 4-2 kazandı ancak sonraki iki mücadelede ise taraflar bir puana razı oldu. Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Malatya temsilcisi, son 4 maçının 3'ünü kazanırken; önceki 14 lig maçında aynı sayıda galibiyet elde edebilmişti. Bursaspor ise son 9 maçının yalnızca birini kazanabildi. Bu süreçte 4'er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrılan yeşil beyazlı ekip, bu maçların sadece 3'ünde gol atabildi.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Bu zorlu randevuda gözler bir yandan her iki takım öne çıkan isimlerinde olacak. Evkur Yeni Malatyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %35'inde katkısı bulunan Danijel Aleksic, 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 asist gerçekleştirdi. Bursaspor'un bu sezon en golcü oyuncusu Aytaç Kara ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon gol sorunu yaşayan yeşil beyazlı ekip, yalnızca 26 kez gol sevinci yaşayarak ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Kaynak: DHA