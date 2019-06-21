21.06.2019 15:05
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Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde transfer gerginliği

Bursaspor Özlüce Tesisleri

Bursaspor'da Başkan Ali Ay'ın Umut Meraş pazarlığı yapması taraftarı gerdi.

Bursaspor 'da Başkan Ali Ay 'ın Umut Meraş pazarlığı yapması taraftarı gerdi. Bir grup taraftar, Özlüce Tesisleri 'ne giderek başkana tepki gösterdi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın pazar günkü kongre öncesi Umut Meraş transferini sonlandırmak için Beşiktaş Kulübü avukatları ve yöneticilerinin 2 milyon Euro bedelle anlaşma sağladığı öğrenildi. Bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan Ali Ay'ın Umut Meraş'ın Beşiktaş'a satışı için görüşme yapacağını bilgisine ulaşan Bursasporlu taraftarlar tesislere gitti. Taraftarların başkanlık katına çıkmak istemesi üzerine polis çağrılarak grubun dışarı çıkarıldığı öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Özlüce Tesisleri , Ali Ay , Bursaspor , Spor

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