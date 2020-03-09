Bursaspor, puan kaybına rağmen iddiasını sürdürdü
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ve Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, son maçında berabere kalmasına rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle teselli buldu.
09.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:08
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ve Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor , son maçında berabere kalmasına rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle teselli buldu.
Ligin 26. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşan Bursaspor, 65. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 81. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle beraberliği sağlamasına karşın, kalan bölümde skor bulamayınca galibiyete ulaşamadı.
Play-off hattındaki güçlü rakiplerinin de kazanamadığı haftada beraberliğe razı olan yeşil-beyazlı ekip, 42 puanla 4'üncü sırada kalarak Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli 2 puan yitirdi.
En son galibiyetini 22. haftada sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek alan Bursa temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmada da 3 puan elde edemedi.
Yeşil-beyazlılar, 23. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a rakip sahada 2-1 yenildikten sonra, Altay'la 2-2, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor'la da 1-1 berabere kaldı.
Kritik maçlarda kritik kayıplar
Bursaspor, play-off hattındaki Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 0-0, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un 2-2 ve Altay'ın da alt sıralardaki Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalıp puan kaybettiği 26. haftada yine bir fırsatı tepmiş oldu.
Yeşil-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenmesi durumunda 3. sıraya yükselip, puan farkını Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2'ye, lider Hatayspor'la da 6'ya indirecekti.
27. hafta önemli maçlara sahne olacak
TFF 1. Lig'de ilk 6'da yer alan takımlar, 27. haftada kritik maçlara çıkacak.
Lider Hatayspor, yükselme hattında mücadele eden ve 39 puanla 6. sırada bulunan Altay'a konuk olacak.
İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7. basamakta yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Bursaspor ile puanı eşit olan ve averajla 3. sırada bulunan Adana Demirspor ise yükselme hattına tekrar çıkan 5. sıradaki 41 puanlı Akhisarspor'u konuk edecek.
Rakip Balıkesirspor
Süper Lig'e yükselmek için her maçı final olarak gören Bursaspor, 27. haftada Balıkesir deplasmanına gidecek.
Ligin 10. sırasında bulunan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Bursa ekibi gibi 3 haftadır berabere kalıyor.
Galibiyete hasret iki takımın mücadelesi, yarın saat 19.00'da başlayacak.
Mesut Mestan: "Süper Lig'e yükseleceğiz"
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig hedefleri doğrultusunda var güçleriyle çabaladıklarını söyledi.
Kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Mestan, "Geçen haftaki sıralama değişmedi. Çok kritik bir sürece girdik. Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz." diye konuştu.
Ligin 26. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşan Bursaspor, 65. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 81. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle beraberliği sağlamasına karşın, kalan bölümde skor bulamayınca galibiyete ulaşamadı.
Play-off hattındaki güçlü rakiplerinin de kazanamadığı haftada beraberliğe razı olan yeşil-beyazlı ekip, 42 puanla 4'üncü sırada kalarak Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli 2 puan yitirdi.
En son galibiyetini 22. haftada sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek alan Bursa temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmada da 3 puan elde edemedi.
Yeşil-beyazlılar, 23. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a rakip sahada 2-1 yenildikten sonra, Altay'la 2-2, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor'la da 1-1 berabere kaldı.
Kritik maçlarda kritik kayıplar
Bursaspor, play-off hattındaki Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 0-0, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un 2-2 ve Altay'ın da alt sıralardaki Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalıp puan kaybettiği 26. haftada yine bir fırsatı tepmiş oldu.
Yeşil-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenmesi durumunda 3. sıraya yükselip, puan farkını Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2'ye, lider Hatayspor'la da 6'ya indirecekti.
27. hafta önemli maçlara sahne olacak
TFF 1. Lig'de ilk 6'da yer alan takımlar, 27. haftada kritik maçlara çıkacak.
Lider Hatayspor, yükselme hattında mücadele eden ve 39 puanla 6. sırada bulunan Altay'a konuk olacak.
İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7. basamakta yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Bursaspor ile puanı eşit olan ve averajla 3. sırada bulunan Adana Demirspor ise yükselme hattına tekrar çıkan 5. sıradaki 41 puanlı Akhisarspor'u konuk edecek.
Rakip Balıkesirspor
Süper Lig'e yükselmek için her maçı final olarak gören Bursaspor, 27. haftada Balıkesir deplasmanına gidecek.
Ligin 10. sırasında bulunan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Bursa ekibi gibi 3 haftadır berabere kalıyor.
Galibiyete hasret iki takımın mücadelesi, yarın saat 19.00'da başlayacak.
Mesut Mestan: "Süper Lig'e yükseleceğiz"
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig hedefleri doğrultusunda var güçleriyle çabaladıklarını söyledi.
Kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Mestan, "Geçen haftaki sıralama değişmedi. Çok kritik bir sürece girdik. Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bursaspor, puan kaybına rağmen iddiasını sürdürdü
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Spor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Spor
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Spor
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Spor
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Spor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Spor
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı