Haberler » Spor » Bursaspor, Serdar Özkan'ı transfer etti - Spor

Bursaspor, Serdar Özkan'ı transfer etti

Antalyaspor'la yollarını ayıran Serdar Özkan, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la anlaştı.

10.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:56Bursaspor, Serdar Özkan'ı transfer etti
'la yollarını ayıran Serdar Özkan, TFF 1. Lig ekiplerinden 'la anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeşil-beyazlı ekiple 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Bursaspor'un çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ifade etti.
Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için kendisinin de elini taşın altına koyacağını dile getiren Özkan, "Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan 'Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Özkan, Antalyaspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:36  Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde - Spor
21:28  Sergen Yalçın'dan Guilherme için transfer itirafı: "Beşiktaş ile görüşüyor" - Spor
21:23  Filenin Sultanları, Olimpiyat elemelerinde yarı finalde! - Spor
21:21  Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu'nu renklerine bağladı - Spor
21:18  Fenerbahçe'den Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı - Spor
20:49  Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı - Spor
20:11  Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı - Spor
19:44  Henry Onyekuru sıtma oldu - Spor
18:50  Trabzonspor, Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti - Spor
18:43  Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi - Spor
10.01.2020 21:42:28