02 Mart 2019, 18:50
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Bursaspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek 9 Hafta Sonra 3 Puanla Tanıştı!

Süper Ligde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 90+7. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mete Kalkavan'ın yönettiği maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Shehu, Saivet ve Aytaç Kara kaydederken, Sivasspor'un golleri, Emre Kılınç ve N'dinga'dan geldi.

9 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET

Bu sonuçla yeşil-beyazlı takım 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Puanını 27'ye çıkaran Bursaspor önümüzdeki hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. 31 puanda kalan Sivasspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Aytaç Kara, Sivasspor, Bursaspor, Spor


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