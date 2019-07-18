18.07.2019 11:25
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Bursaspor SMS kampanyası başlatacak

Bursaspor SMS kampanyası başlatacak

Bursaspor yönetimi, kulübü mali sıkıntıdan çıkartmak için valilik önderliğinde SMS kampanyası başlatacak.

Bursaspor yönetimi, kulübü mali sıkıntıdan çıkartmak için valilik önderliğinde SMS kampanyası başlatacak. Yeşil-beyazlı yönetim, kulübü mali sıkıntıdan çıkartmanın yollarını arıyor. Mali anlamda tarihinin en kötü günlerini geçiren ve transfer tahtasını açmak isteyen yönetim SMS kampanyası başlatmak istiyor. Bursa Valiliği önderliğinde gerçekleşecek kampanya toplantıda masaya yatırıldı. Vali Yakup Canbolat'ın kampanyaya bizzat destek vermesi bekleniyor. Kampanyanın önümüzdeki günlerde başlayacağı ve 25 ile 50 TL arasında bir rakam düşünüldüğü öğrenildi. Paralar valiliğin açacağı bir hesapta toplanacak. Kampanyanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de bu yönde daha önce bir adım atmıştı. Fenerol adı verilen kampanyada SMS atanlardan 20 TL alınmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Bursaspor, Güncel

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