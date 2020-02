Bursaspor, Süper Lig yolunda sağlam adımlarla ilerliyor

TFF 1. Lig'in ikinci devresinde çıktığı 5 maçtan 4'ünü kazanan Bursaspor , kritik galibiyetlere imza atmaya devam ediyor.Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in 16. haftada takımının başına getirilmesi sonrası başarılı bir grafik sergileyen Bursaspor, Süper Lig yolundaki mücadelesini sürdürüyor.İbrahim Üzülmez yönetiminde 7 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 2 yenilgi alıp, 15 puan topladı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası verilen Bursa temsilcisi, buna rağmen 22. hafta sonunda 39 puanla zirve yarışında üst sıralarda yer alıyor. Bursaspor, bu sezon ligde en çok galibiyete (13) sahip takım olma unvanını da koruyor.İkinci yarının en başarılısıBursaspor, ikinci devre oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı.Son olarak geriden kalan hafta sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, bu süreçteki tek mağlubiyetini Eskişehirspor'a karşı iç sahada 1-0'lık skorla aldı.Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada 12 puan toplayarak, bu periyodun en başarılı takımı oldu.İç sahada form grafiği yüksekBursaspor, iç sahada oynadığı müsabakalarda taraftarlarının yüzünü güldürüyor.Ligde 11 maçı evinde oynayan Bursa ekibi, 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 2 maçta rakiplerine boyun eğdi.Sahasında son olarak, kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'a 19. haftada 1-0 mağlup olan Bursaspor, bir diğer yenilgisini ise 14. haftada Giresunspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.Kritik maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacakBursaspor, ligin 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında Süper Lig yolundaki kader maçlarından birine çıkacak.Zirve mücadelesinde kayıp vermek istemeyen yeşil-beyazlılar, aynı puandaki rakibine karşı bu maçtan galibiyetle ayrılıp, ilk 2 yolunda avantajını sürdürmek istiyor.Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.Mestan: "Bizim için her maç stresli ve zorlu geçiyor"Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi.Ligde her maçı hedefleri doğrultusunda finalmiş gibi oynadıklarını belirten Mestan, başarılı bir grafik yakaladıklarını dile getirdi.Zirvedeki rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kader maçlarından birine çıkacaklarına vurgulayan Mestan, şöyle konuştu:"Ligde bizim için her maç stresli ve zorlu geçiyor. Bursaspor, Türk futbolunun önemli değerlerinden biri. Bu değerin hak ettiği yer kesinlikle Süper Lig olmalıdır. Hedefimiz doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekibimiz ve yönetim, var gücüyle Süper Lig için kenetlenmiş durumda. Teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez'in gelişiyle ikinci yarıda önemli bir grafik yakaladık. Bir kaza haricinde Adana Demirspor'un da aralarında olduğu önemli takımları mağlup etmeyi başardık. Önümüzdeki hafta Erzurumspor maçını da alarak avantaj sağlamak istiyoruz."