Bursaspor taraftar rekoru kırdı

Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 kişi takip etti. Yeşil-beyazlılar bu karşılaşmada, iç sahada sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaştı.



TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Bursaspor, bu karşılaşmada aynı zamanda sezonun taraftar rekorunu kırdı.



Alınan resmi rakamlara göre Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 taraftarın takip ettiği kaydedildi. Yeşil-beyazlılar böylelikle Bursa Büyükşehir Stadı'nda bu sezonki en kalabalık karşılaşmasına çıkmış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA