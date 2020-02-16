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Bursaspor taraftar rekoru kırdı

Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 kişi takip etti.

16.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:55Bursaspor taraftar rekoru kırdı
Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 kişi takip etti. Yeşil-beyazlılar bu karşılaşmada, iç sahada sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaştı.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Bursaspor, bu karşılaşmada aynı zamanda sezonun taraftar rekorunu kırdı.
Alınan resmi rakamlara göre Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 taraftarın takip ettiği kaydedildi. Yeşil-beyazlılar böylelikle Bursa Büyükşehir Stadı'nda bu sezonki en kalabalık karşılaşmasına çıkmış oldu.
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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