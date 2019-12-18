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Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş

Bursaspor taraftarı takımlarına destek için görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

18.12.2019 23:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:36Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş
taraftarı takımlarına destek için görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Takımına sahip çık sloganıyla sokağa inen taraftarlar meşaleler eşliğinde şehir turu attı.

Yeniden Toto Süper lige çıkmayı hedefleyen Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı. Yönetimin yapmayı planladığı yardım kampanyası açıklamasının ardından taraftarlar da takımlarına olan desteği arttırdı.

Sosyal medyadaki çağrıların ardından Bursaspor taraftarları takımına sahip çık sloganı ile Cumhuriyet Caddesi ve Altıparmak'tan eski stada doğru yürüyüş yaptı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde yürüyen yeşil beyazlı taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'nın caddeleri ve sokakları yeşil beyaz oldu. Yürüyüş sırasında polis ekiplerininde taraftarlara eşlik ettiği görüldü. - BURSA

Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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