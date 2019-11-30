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Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü, Eskişehir çıkışında kaza yaptı.

30.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:49

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü, çıkışında kaza yaptı. Bursaspor'un Adanaspor ile oynayacağı maç için Bursa'dan Adana'ya yola çıkan ve içinde 19 kişiyi taşıyan deplasman otobüsü, sabah 05:00 sularında kaza yaptı. 17 kişinin yaralandığı olayda, yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yeşil-beyazlı ekip olaya ilişkin resmi sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Takımımızın Adanaspor deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs Eskişehir çıkışında sabah 05:45 sularında talihsiz bir kaza geçirmiştir. Minibüs içerisinde şoför dahil 19 kişi yer almaktadır. Olay yerinde yaralılara acil müdahale yapılmış olup, 3 taraftarımız Eskişehir'deki farklı hastanelerde müşade altına alınmıştır. Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir,taraftarlarımıza acil şifalar dileriz. Camiamıza geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı.

Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Bursaspor, Spor


HABER YORUMLARI (2)
AD:o araçtan sağ çıkmaları büyük mucize
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ACIKCASI:Olur böyle şeyler ula . Gecmis ola haa
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