Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü, Eskişehir çıkışında kaza yaptı. Bursaspor'un Adanaspor ile oynayacağı maç için Bursa'dan Adana'ya yola çıkan ve içinde 19 kişiyi taşıyan deplasman otobüsü, sabah 05:00 sularında kaza yaptı. 17 kişinin yaralandığı olayda, yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yeşil-beyazlı ekip olaya ilişkin resmi sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Takımımızın Adanaspor deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs Eskişehir çıkışında sabah 05:45 sularında talihsiz bir kaza geçirmiştir. Minibüs içerisinde şoför dahil 19 kişi yer almaktadır. Olay yerinde yaralılara acil müdahale yapılmış olup, 3 taraftarımız Eskişehir'deki farklı hastanelerde müşade altına alınmıştır. Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir,taraftarlarımıza acil şifalar dileriz. Camiamıza geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı.