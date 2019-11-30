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Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs TIR'a yaptı: 17 yaralı

BURSASPOR taraftarlarını taşıyan minibüs, Eskişehir'de TIR'a çarptı.

30.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:50Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs TIR'a yaptı: 17 yaralı

BURSASPOR taraftarlarını taşıyan minibüs, 'de TIR'a çarptı. Kazada 17 taraftar yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TFF 1'inci Lig'de 'un bu akşam saat 19.00'da Adanaspor ile oynayacağı maç için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakal TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 taraftar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Bursaspor Kulübü, Adanaspor ile oynayacakları maç için yola çıkan taraftarının kaza yapması üzerine açıklama yayımladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Adanaspor deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs Eskişehir çıkışında talihsiz bir kaza geçirmiştir. Minibüs içerisinde şoför dahil 19 kişi yer almaktadır. Olay yerinde yaralılara acil müdahele yapılmış olup, 3 taraftarımız Eskişehir'deki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, taraftarlarımıza acil şifalar dileriz.Camiamıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yapan minibüs

Hastanenin dışarıdan çekilen görüntüsü

Taraftarların hastane önünde çekilen görüntüsü



Eskişehir, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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