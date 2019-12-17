Haberler » Spor » Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı - Spor

Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yönetim, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

17.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:10Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da yönetim, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sezona Koşukavak ile başlayan yeşil-beyazlı takım, ligde çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 22 gol atıp kalesinde 19 gol gören ve 3 puanı silinen Bursaspor, 15. haftayı 24 puanla lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde 6. sırada kapattı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:06 Maçın ardından - Spor
18:04 Beşiktaş'a coşkulu karşılama - Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Spor
17:56 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Spor
17:54 Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Spor
17.12.2019 18:13:20