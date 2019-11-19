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Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak taraftarlardan destek istedi Açıklaması

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, taraftarlarıyla ne kadar birlikte hareket ederlerse o kadar güçlü olacaklarını belirtti.

19.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:16Bursaspor Teknik Direktörü Koşukavak taraftarlardan destek istedi Açıklaması
Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, taraftarlarıyla ne kadar birlikte hareket ederlerse o kadar güçlü olacaklarını belirtti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Koşukavak yönetiminde akşam idmanına çıkan futbolcular, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koşukavak, milli takım maçları için verilen aranın kendilerine iyi geldiğini aktardı.
Koşukavak, her aranın işlerine yaradığını vurgulayarak, "Keçiörengücü alt ligden gelen bir takım. Sağlıklı bir kulüp yapısı var. Ligde de 18 puanı var. Oyun anlamında iskelet bir kadroya sahip. Ön alan baskıları yapıyorlar. Bizim de iç saha avantajımız var. Milli takım arasında çalıştığımız taktiksel detayları sahaya yansıtarak kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Koşukavak, sosyal medyada taraftarlara verdiği mesajlarla ilgi şunları kaydetti:
"Biraz kötümser bir hava hissettim. Camiaya birlik ve beraberlik adına mesajlar verdim. Olumlu karşılandı. Beklentileri anlıyorum. Her geçen gün Bursa'yı daha iyi tanıyorum. Önemli başarılar yakalamış taraftarlar daha sonra üzücü şeyler yaşamışlar. Saha içindeki oyunlara kadar dikkatli olmaları beni sevindiriyor. Biraz da saha içini mantıklı yorumlamak gerekiyor. Bize destek olsunlar. Bugüne kadar zor şartlardan geçtik. Herkes bunu biliyor. Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz. Bursaspor taraftarını Avrupa'da da biliyorlar. Onları yanımızda görmek istiyoruz."
Koşukavak, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesine ilişkin "Ülke futbolunun böyle bir başarıya ihtiyacı var. Zaman zaman yaşanıyor ama sürdürülebilirliği yok. Buna üzülüyordum. İyi bir jenerasyon yakaladık. Avrupa'da oynayan oyuncuların avantajı var. Bundan sonra gelecek jenerasyonlara da iyi bir mesaj olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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