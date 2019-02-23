23 Şubat 2019, 21:06
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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir-Bursaspor maçını erteleyen Halis Özkahya'ya göndermede bulundu. Aybaba, "Halis Özkahya bence fırsatı kaçırdı. Nasıl olsa normalde de göremiyorlar pozisyonları. Bu maçta da hazır bahaneleri olacaktı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir- Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada ertelendi.

"BİZ NE HAVALARDA OYNADIK"

Erteleme sonrası konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Hoca bize göremediğini söyledi. Böyle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. Biz oynayalım istedik, çok engelleyici bir şey bize göre yoktu ama yöneten öyle uygun görünce, fazla da yapacak bir şeyimiz yok doğrusu. Bu hava ne ki, biz ne havalarda oynadık." dedi.

"HOCA FIRSATI KAÇIRDI"

Aybaba, "Halis Özkahya bence fırsatı kaçırdı. Hoca için avantajdı bu maç. Nasıl olsa normalde de göremiyorlar pozisyonları. Bu maçta da hazır bahaneleri olacaktı. Gözüme kar geldi, göremedim derdi." diyerek sözlerini noktaladı.

Başakşehir, Samet Aybaba, Bursaspor, Spor


YORUMLAR (5)
DEVREKLİ67: benim anlamadığım olay şu federasyon kar yağacağını biliyor bu yöneticiler ona göre niye önlem almıyor yada ona göre saat değişikliği yapsınlar
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DÜNÜR: Kardeş Bursaspor’un Hükmen 2-0 Galip Sayılması Lazım.
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TEXSAS=16: HAKLISIN SAMET HOCAM İSTANBULUN HAVASI KİRLİDİR DİYENLERDE VARDI :)))
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ADINIZI YAZIN,: maclar hep saybeli ne güzel bursa dinlensin oynariz ondan sonra oynariz yani
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HAKKI: aman hocam böyle açıksözlü olmayın ceza verirler 1 yıl falan.
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