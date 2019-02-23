Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir- Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada ertelendi.

"BİZ NE HAVALARDA OYNADIK"

Erteleme sonrası konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Hoca bize göremediğini söyledi. Böyle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. Biz oynayalım istedik, çok engelleyici bir şey bize göre yoktu ama yöneten öyle uygun görünce, fazla da yapacak bir şeyimiz yok doğrusu. Bu hava ne ki, biz ne havalarda oynadık." dedi.

"HOCA FIRSATI KAÇIRDI"

Aybaba, "Halis Özkahya bence fırsatı kaçırdı. Hoca için avantajdı bu maç. Nasıl olsa normalde de göremiyorlar pozisyonları. Bu maçta da hazır bahaneleri olacaktı. Gözüme kar geldi, göremedim derdi." diyerek sözlerini noktaladı.