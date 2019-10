"Bursaspor'u bekleyen en büyük tehlike FIFA'daki dosyalar"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'un kulüp başkanı Mesut Mestan, "Bizi bekleyen en büyük tehlike FIFA'daki dosyalar. 5 milyon avro anaparası, yaklaşık 1 milyon avro da faiz ve cezaları olabilir. Bunların içinde, ödenmezse 3 dönem transfer yasağı olan dosyalar var." dedi.Kentte bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Mestan, uzun uğraşlar sonucu transfer tahtasını açtırarak kadrolarını yeni oyuncularla takviye ettiklerini söyledi.Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Mestan, yaklaşık 8 ay sonra ligin sona ereceğini ve bu süreci de Süper Lig'e çıkarak atlatmak istediklerini vurguladı.Kulübün diğer yandan başka zorluklarla uğraştığını anlatan Mestan, şöyle devam etti:"Bizi bekleyen en büyük tehlike FIFA'daki dosyalar. Bunların geçen yıl davaları açılmış, bu yıl da çoğu sonuçlanacaktır. 5 milyon avro anaparası, yaklaşık 1 milyon avro da faiz ve cezaları olabilir. Bunların içinde, ödenmezse 3 dönem transfer yasağı olan dosyalar var. Kamuoyunun bunu bilmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle bu dosyalar sezon sonuna kadar sonuçlanır. Şu an gelirimiz yok. Sponsorlarla kısmi gelirlerimiz oldu. Futbolcu satışlarından birtakım gelirlerimiz oldu. Güzel şeyler de söyleyelim; 500-550 milyon liradan borcu 420 milyon liraya indirdik. Maliyetleri yüksek futbolcuları satarak tasarruf ettik."Mestan, bu sezon futbol takımının bütçesinin 30 milyon lira olduğunu aktardı."İstanbul kulüplerinin bir futbolcusunun fiyatına takım kurduk. Burada da bir tasarrufumuz oldu." ifadelerini kullanan Mestan, sağlanan katkıları, yapılan yardımları doğru yerlere harcamaya çalıştıklarını dile getirdi.Bursaspor'un 3 puan silme cezası Tahkim KurulundaMesut Mestan, Bursaspor'a verilen 3 puan silme cezasına da değindi.Geçen yılın sonuna doğru futbolcuların federasyona bildirildiğini, bunu yapmayan kulüplere ek süre verildiğini kaydeden Mestan, "O sürenin sonu da bize denk geldi. Yaklaşık 17 milyon liralık rakam var. Bu giden oyuncular ve kulüpler de vardı işin içinde. Bunları ikna edemedik. 17 milyon lira ödeyecek bütçemiz de yoktu.Tahkim Kuruluna itiraz ettik. Olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Daha kesinleşen bir şey yok." diye konuştu.Mestan, Bursaspor Kulübünün şu an 6 milyon avroyu ödeme gücünün olmadığına dikkati çekti.Tüm gelirlerin temlikli olduğunu söyleyen Mestan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bizi eksi 6 puan şeklinde bekleyen bir tehlike yok. Naklen yayın gelirleri bankaya temlikli olduğu için bize gelmiyor. Federasyondan bir kuruş para gelmedi. Alternatifimiz, proje üretmek ve şehrin ileri gelenlerinin Bursaspor'a sahip çıkması. Şu an TFF'den transfer yasağımız yok, transfer yasağı getirecek borcumuz da yok. Onları da ödedik, erteleme de yok. 30-40 küsur dosyayı da hallettik. Kendimize değil, Bursaspor'a destek bekliyoruz. Biz burada neferiz. SMS kampanyası yaptık, yaklaşık 400 bin lira gibi bir gelirimiz oldu. Onun süreci var, şu an bu rakamı kullanamadık hala bankada bekliyor. Telekomların tahsilat süreçleri var, tahsil ettikten belirli bir gün sonra kulübe ödeme yapıyor ama açtığımız kampanyada da gelen gelir, beklediğimiz düzeyde değil. Başkanlar gelip geçici, Bursaspor kalıcı. Bizler de Bursaspor için çalışıyoruz, Bursaspor'un neferiyiz. Şehrin kenetlenmesi gerekiyor. Bursaspor, Türkiye'nin en değerli kulüplerinden, şampiyon kulüplerinden biri ve Bursa'nın en büyük markası."Mevcut kadrodaki futbolculara ödemeler konusunda sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Mestan, peşinatların bir kısmını ödediklerini, kalanını da bu hafta tamamlamayı planladıklarını ifade etti.Takımın Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olduğunu hatırlatan Mestan, "1. Lig'i hiçbir zaman hafife almadık, benimsemek istedik, benimsediğimizi düşünüyorum. Hepimiz buradan inşallah yüz akıyla çıkacağız. Süper Lig'e takımımız çıkarsa dünyanın en mutlu insanları oluruz. İnşallah şehir, bu takımı layık olduğu yere çıkaracaktır." açıklamasını yaptı.