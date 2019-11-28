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Bursaspor'un Adanaspor'a üstünlüğü bulunuyor

Bursaspor, Adanaspor ile oynadığı 8 maçın 7'sini kazanırken rakibine karşı deplasmanda da 4 maçtır galip geliyor.

28.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:05Bursaspor'un Adanaspor'a üstünlüğü bulunuyor

, ile oynadığı 8 maçın 7'sini kazanırken rakibine karşı deplasmanda da 4 maçtır galip geliyor.TFF 1'inci Lig'de Keçiörengücü maçında aldığı galibiyetle birlikte zirve iddiasını kuvvetlendiren Bursaspor, 13'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Akdeniz ekibini yenerek galibiyet serisi yakalamak isteyen Bursa temsilcisi, daha önce 54 kez karşı karşıya geldiği rakibi karşısındaki son maçlarında üstün bir görüntü çiziyor. İki ekibin aralarında oynadığı son 8 maçın 7'sini Bursaspor kazanırken, Adanaspor ise yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Adanaspor ile deplasmanda oynadığı son 4 maçı da kazanan Bursaspor, bu süreçte rakibine nefes aldırmadı. İki ekip son olarak 2017/18 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken, bu mücadeleleri kazanan taraf içeride ve dışarıda 2-0'lık skorlarla Bursaspor oldu. Form grafiği açısından çıkış yakalayan Bursa temsilcisi, aynı zamanda 5 maçtır kaybetmiyor. Son olarak deplasmanda Altay'a 2-1 yenilen Bursaspor, sonraki maçlarından 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı. Buna karşın Adanaspor ise; ligde son galibiyetini henüz 2'nci haftada aldı ve 10 maçtır kazanamıyor. Teknik direktörlüğe getirilen Engin İpekoğlu da, yeni takımıyla 5 maçta kazanamadı.



Adanaspor, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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