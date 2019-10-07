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Bursaspor'un evindeki 3 maçına gelen seyirci sayısı, stat kapasitesinden az

Bursaspor'un TFF 1'inci Lig'de sahasında oynadığı ilk 3 maça toplam 35 bin 274 kişi geldi.

07.10.2019 11:43Bursaspor'un evindeki 3 maçına gelen seyirci sayısı, stat kapasitesinden az
Bursaspor'un TFF 1'inci Lig'de sahasında oynadığı ilk 3 maça toplam 35 bin 274 kişi geldi. Bu rakam ise stadyumun kapasitesi olan 43 bin 361'e yaklaşamadı. Taraftarının yalnız bıraktığı yeşil-beyazlılar, buna karşın evindeki 3 maçı da kazandı.
Bu sezon yoluna TFF 1'inci Lig'de devam eden Bursaspor, 7'nci haftayı 12 puanla 7'nci sırada tamamladı. Evinde etkili bir görüntü çizen Bursa temsilcisi, taraftarından ise beklediği ilgiyi göremedi. Bursaspor'un bu sezon ligde sahasında oynadığı 3 maçta seyirci ortalaması 11 bin 758 oldu. Yeşil-beyazlıların Akhisarspor mücadelesini 8 bin 631, Osmanlıspor maçını 14 bin 726 ve son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ise 11 bin 917 biletli seyirci tribünden izledi. Üç maçta Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na toplam 35 bin 274 kişi gelirken; bu rakam, stadyumun 43 bin 361 kişilik kapasitesinin uzağında kaldı.
Taraftarının yalnız bıraktığı yeşil-beyazlılar, sahasında elde ettiği galibiyetlerle 9 yıl sonra bir ilki başardı. Evindeki 3 maçını da kazanan Bursaspor, bu başarıyı son olarak 2010-11 sezonunda sahasındaki ilk 3 maçta gerçekleştirmişti.
Bu sezon Bursaspor; sahasında Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 1-0 yendi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrasında Bursaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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