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Bursaspor'un golleri 14 oyuncudan geldi

TFF 1'inci Lig'in en golcü ekiplerinden Bursaspor'da 14 isim rakip fileleri havalandırdı.

11.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:54Bursaspor'un golleri 14 oyuncudan geldi

TFF 1'inci Lig'in en golcü ekiplerinden 'da 14 isim rakip fileleri havalandırdı.

TFF 1'inci Lig'deki son maçta deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, pek çok farklı oyuncusundan gol katkısı alıyor. Ligde 21'inci hafta sonunda attığı 32 golle, Adana Demirspor'un (38) ardından en fazla gol sevinci yaşayan ekip olan Bursa temsilcisinde, bu goller 14 farklı oyuncudan geldi. Sezon başından bu yana gol yollarını çeşitlendiren ve hücumda birçok yıldız ismi öne çıkan Bursaspor, üçüncü basamakta zirve yarışını sürdürüyor.

Bursaspor'un en golcü isimlerine bakıldığında ise santrforların performansı dikkat çekiyor. Yevgen Seleznov, ligde 6 gol kaydederken bu alanda takımının en skorer ismi konumunda. Kubilay Kanatsızkuş da 5 kez gol sevinci yaşadı. Özer Hurmacı ve Recep Aydın üçer kez rakip fileleri havalandırırken, Abdullahi Shehu, Ali Akman, Emirhan Aydoğan ve Mamadou Diarra ikişer; Anıl Karaer, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Abdou Razack Traore ve takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici de birer gol kaydetti.

Ligde 21 hafta geride kalırken, Bursaspor'da 31 farklı oyuncu forma şansı buldu. Sezon başından bu yana ligdeki tüm maçlarda tek forma giyen isim ise Abdullahi Shehu oldu. Nijeryalı oyuncu, 21 maçın tamamında süre alırken, bu sezon toplamda 1752 dakika sahada kaldı. Shehu, bu özelliğiyle takımının en istikrarlı ismi de oldu. Shehu'nun ardından 1710 dakika ile kaleci Çağlar Şahin Akbaba ve 1544 dakika ile Kubilay Kanatsızkuş geliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

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