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Bursaspor'un kalesi düştü

Bursaspor, Giresunspor'a mağlup olarak bu sezon sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

09.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:28Bursaspor'un kalesi düştü
, 'a mağlup olarak bu sezon sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Yeşil-beyazlılar, dün sahasında ağırladığı Giresunspor'a 3-2 mağlup oldu. Maça tutuk başlayan ve müsabakanın başında gol yiyen yeşil-beyazlılar, oyuna hakim olamayınca müsabakada bir anda 3-0 geriye düştü. 79. dakikadan sonra ilk golü bulan Timsah, 85. dakikada 2. golü bulmasına karşın maçı çeviremedi. Daha önce sahasında 6 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Dünkü maçla birlikte Bursaspor, bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyeti tattı. Ayrıca yeşil-beyazlıların, 6 haftalık yenilmeme serisi de son bulmuş oldu. Timsah, 6 haftalık süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.

Selçuk Şahin ıslıklandı, Koşukavak'a istifa sesleri

Öte yandan Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan Selçuk Şahin, taraftarın tepki gösterdiği futbolcuların başında yer aldı. Taraftarlar, Şahin topu ayağına her aldığında oyuncuyu ıslıkladı. 70. dakikada yerini Emirhan Aydoğan'a bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken de protestoya maruz kaldı. Ayrıca taraftarlar 3-0'ın ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'a da tepki gösterdi. Taraftarlar, Koşukavak'ın istifası yönünde tezahüratlar yaptı. - BURSA

Giresunspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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