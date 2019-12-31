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Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un, Antalya'daki devre arası kampının 28 kişilik kadrosu belli oldu.

31.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:46 Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un, 'daki devre arası kampının 28 kişilik kadrosu belli oldu.
Yeşil beyazlı ekipte teknik direktör İbrahim Üzülmez, Latovlevici, Igor ve Musa Araz'ı kadroya dahil etmedi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamaya göre, 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Side'de yapılacak kampın kadrosu şöyle:
Çağlar Şahin Akbaba, Ataberk Dadakdeniz, Onurcan Piri, Diarra, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Anıl Karaer, Shehu, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Batuhan Toygar, İbrahim Turan, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ozan İsmail Koç, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Seleznov, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör.
Bursaspor, 8 Ocak'ta Trabzonspor, 11 Ocak'ta ise İttifak Holding Konyaspor ile hazırlık maçları oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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