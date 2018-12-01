Bursaspor'un Konuğu Bb Erzurumspor

Bursaspor
, yarın sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile ilk resmi maçına çıkacak.
Bursaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi yeşil-beyazlılar 16 puanla 11., Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 14 puanla 14. sırada yer alıyor. Timsah, bu mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar
Öte yandan Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlıların sahasında oynayacağı maça taraftarların da yoğun ilgisi bekleniyor. Son haftalarda çıkışa geçen Bursaspor, taraftarın desteğiyle zorlu müsabakayı kazanıp, üst sıralara tırmanmak istiyor.
Sakat ve cezalılar can sıkıyor
Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu, Diafra Sakho
, Bogdan Stancu
ve Furkan Soyalp ile cezalı Ertuğrul Ersoy
bu maçta forma giyemeyecek. Akhisar
maçında cezalı olması sebebiyle forma giyemeyen Allano Lima
ise Teknik Direktör Samet Aybaba
'nın şans vermesi halinde görev bekliyor.
Düdük Palabıyık'ta
Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık
yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan
ve Mustafa Sönmez
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat
olacak. - BURSA
Erzurumspor Kulübü,Bursaspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:23