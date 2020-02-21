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Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu

Bursaspor, yarın oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden hareket etti.

21.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:19Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu
, yarın oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden hareket etti. Kafilede 23 futbolcu yer aldı.

Yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 14.00'te Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için yola çıktı. Frutti Extra Bursaspor basketbolcuları da futbolcuları ve teknik heyeti, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden uğurlayarak başarılar diledi. Özer Hurmacı ve Abdullahi Shehu kart cezalısı oldukları için kafilede yer almazken, sakatlığı bulunan Burak Kapacak da kadroda bulunmuyor.

İşteBursaspor'un 23 kişilik maç kadrosu: "Çağlar Şahin Akbaba, Emrullah Şalk, Ataberk Dadakdeniz, Anıl Karaer, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Onur Atasayar, İsmail Çokçalış,Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Jani Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Serdar Gürler, Tayfur Bingöl, Abdou Razack Traore, Ali Akman,Kubilay Kanatsızkuş, Yevhen Seleznov, Batuhan Kör." - BURSA

Erzurumspor Kulübü, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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