Bursaspor'un santrforları, önceki oyuncuları mumla arattı

Bursaspor'un küme düşmesinde hücumdaki etkisizliği önemli rol oynarken, bu sezon forma giyen santrfor oyuncuları, daha önce yeşil beyazlı ekipte ter döken santrfor oyuncularını performanslarıyla arattı.

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek olan Bursaspor, sezon genelinde santrfor oyuncularından verim alamadı. Bu bölgede 5 farklı oyuncu süre almasına karşın yalnızca Umut Nayir ve Diafra Sakho gol sevinci yaşadı. Ancak, bu iki isim de toplamda sadece 8 gole imza atabildi. Umut Nayir 5, Diafra Sakho ise 3 gollük performans sergilerken; Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Necid ve Bogdan Stancu sezon içerisinde süre almalarına karşın rakip ağları havalandıramadı.

ÖNCEKİ 2 SEZONDA 15'ER GOL KATKISI VARDI

Hücumdaki bu kötü performans Bursaspor'un düşüşünde önemli bir etken olurken aynı zamanda son yıllarda yeşil beyazlı ekip, santrfor oyuncularından en az gol katkısı aldığı sezonu geride bıraktı. Son 10 sezonluk dönem içerisinde en kötü grafiği sergileyen Bursaspor'un bu sezonki santrforları, geçmiş dönemdeki oyuncuları ise mumla arattı. Zira bundan önceki son iki sezonda da yine alt sıralarda mücadele eden ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle lige son anlarda tutunan Bursaspor, santrfor oyuncularından her iki sezonda da 15'er gol katkısı aldı.

MUMLA ARANDILAR

Yalnızca 3 sezon öncesine kadar santrfor sorunu çekmeyen Bursaspor'da golcüler, attığı gollerle ön plana çıkıyordu. 2015/16 sezonunda Tomas Necid sezon genelinde 16 gol kaydederken; unutulmaz bir performansa imza atan Fernandao ve Cedric Bakambu ikilisinin 2014/15 sezonunda attığı toplam gol sayısı ise 47'ydi. Bu dönemde 26 gol Fernandao'dan, 21 gol de Bakambu'dan gelirken, Sebastian Pinto da 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 14'er gol kaydederek takımın en golcü santrforu olmuştu. Şampiyonluk sezonu olan 2009/10'da da Turgay Bahadır, attığı 10 golle yeşil beyazlı ekibin ipi göğüslemesinde önemli rol oynamıştı.

Son 10 yıllık dönemde Bursaspor'un santrfor oyuncularının gol performansı;

2018/19: Umut Nayir (5), Diafra Sakho (3) – 8 Gol

2017/18: Bogdan Stancu (8), Moussa Sow (4), Deniz Yılmaz (2), Sinan Bakış (1) – 15 Gol

2016/17: Kubilay Kanatsızkuş (7), Deniz Yılmaz (5), Tomas Necid (2), Sinan Bakış (1) – 15 Gol

2015/16: Tomas Necid (16), Deniz Yılmaz (6), Kubilay Kanatsızkuş (4), Tom de Sutter (2), Taha Çalışkan (1) – 29 Gol

2014/15: Fernandao (26), Bakambu (21), Enes Ünal (1) – 48 Gol

2013/14: Fernandao (12), Stanislav Sestak (7), Enes Ünal (6), Colin Kazim (2), Sebastian Pinto (2) – 29 Gol

2012/13: Sebastian Pinto (14), Stanislav Sestak (8) – 22 Gol

2011/12: Sebastian Pinto (14), Turgay Bahadır (12), Teteh Bangoura (6), Stanislav Sestak (2), Prince Tagoe (1) – 35 Gol

2010-11: Turgay Bahadır (6), Kenny Miller (5), Jozy Altidore (1) – 12 Gol

2009/10: Turgay Bahadır (10), Leonardo Iglesias (2), Yeong-rok Shin (2), Tadeu (1) – 15 Gol

Kaynak: DHA

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