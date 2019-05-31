Bursaspor'un takım değeri düşüşe geçti

Bugünlerde mali kriz ile boğuşan Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğu sonrasında yakaladığı ivmeyi istikrarlı hale getiremeyince dibe doğru sürüklendi.

Süper Lig'in 2009/10 sezonunda ipi göğüsleyen takım olan Bursaspor, 32.5 milyon Euro'luk kadro değerine karşın elde ettiği bu başarıyla takdir topladı. Sonraki sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve yayın gelirlerindeki artan payı ile birlikte önemli kaynak bulan Bursa temsilcisi, ertesi sezon iki katı bütçe olan 63 milyon 380 bin Euro'luk kadro değeriyle ligde mücadele etti. Kadro değeri giderek yükselen yeşil beyazlı takım, 2015/16 sezonunda ise 89 milyon 380 bin Euro'luk değeriyle tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Ancak; bu andan sonra son 3 sezon adeta çöküş yaşayan Bursaspor'un kadro değeri 24 milyon 980 bin Euro'ya kadar düştü. Sportif alandaki bu durum, mali çöküşü de tetikledi.

EN PAHALI KADRO 11'İNCİ BİTİRDİ

32.5 milyon Euro'luk kadro değeriyle lig şampiyonluğuna ulaşan Bursaspor, sonraki yıllar bunu ikiye, hatta neredeyse üçe katlamasına karşın bir türlü o başarısına yaklaşamadı. Şampiyonluğunun ardından 2010/11 sezonunu 3'üncü ancak şampiyon Fenerbahçe'nin 21 puan gerisinde tamamlayan yeşil beyazlı kulüp, sonraki 4 sezonu ilk 8'de tamamlamayı başardı. Tarihin en pahalı kadrosuna ulaştığı 2015/16 sezonunu ise Bursaspor sürpriz bir şekilde 11'inci sırada bitirdi.

DEĞERİ DÜŞTÜ

Ardından Bursaspor'da başa gelen Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim, takımın değerini düşürerek, borçları azaltma düşüncesiyle harekete geçerken, bu plan olumlu sonuçlanmadı. En pahalı kadro dağıtılarak değer de hemen hemen yarı yarıya düşürülürken (48 milyon 980 bin Euro) Bursaspor son haftada aldığı galibiyetle ligde kaldı. Geçtiğimiz sezon ise 56 milyon 450 bin Euro'luk değeriyle öne çıkan Bursa ekibi, yine kümede kalmayı son haftalarda aldığı galibiyetle başarırken; son olarak bu sezon 24 milyon 980 bin Euro'ya düşürülen kadronun reçetesi acı oldu ve Bursaspor küme düştü.

DEĞERİ YÜKSEK OYUNCULAR AYRILIYOR

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'ndaki kadrosunda en değerli ilk 10 oyuncudan kiralık olan 4 oyuncu (Diafra Sakho - 3 milyon Euro, Allano Lima - 1.5 milyon Euro, Henri Saivet 1.4 milyon Euro ve Tunay Torun - 1 milyon Euro) takımlarına geri döndü. 3 milyon Euro'luk değere sahip Ertuğrul Ersoy'un adı ise Trabzonspor ile anılırken, 1.25 milyon Euro'luk Yusuf Erdoğan içinse Kasımpaşa'nın ismi geçiyor. 1 milyon Euro'luk Stephane Badji'nin de takımdan ayrılması bekleniyor. Hal böyleyken; Bursaspor'un mevcut kadro değerinin önümüzdeki sezon Spor Toto 1'inci Lig'de 25 milyon Euro'nun da altında olacağı öngörülüyor.



Kaynak: DHA

- Bursa