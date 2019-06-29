29.06.2019 16:32
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Bursaspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı

Bursaspor

Bursaspor'da, 23 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Mesut Mestan başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Bursaspor 'da, 23 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Mesut Mestan başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mestan başkanlığındaki yönetim kurulunda İkinci Başkanlığa Avukat Konuralp Yeşil, Genel Sekreterliğe Ali Büyükkurt getirildi.
Yönetim kurulundaki diğer üyelerin görev dağılımı şöyle:
Mali Asbaşkan ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Subaşı, Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eraslan , İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aman, Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Turan , Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yıldırım Hacıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk , Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Yıldırır, Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Cakalıoğlu, Vakıfköy ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Özkan.
Kaynak: AA
Bursaspor , Spor

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