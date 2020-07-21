Bursaspor yarı finalde rakibini eleyip, çifte bayram yaşamak istiyor - BURSA

TFF 1. Lig play-off etabı yarı final ilk maçında Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.

Yarı finalin ilk ayağında yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak yeşil-beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda son antrenmanını tamamladı.

Basına ve taraftarlara açık antrenmanda ısınma koşularının ardından 5'e 2 ve şut çalışması yapan yeşil timsahlar, çalışmayı izlemeye gelen yaklaşık 3 bin taraftarından moral depoladı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan başkan Mestan, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Çifte bayram yaşamak istediklerini vurgulayan Mestan, "Aslında hedefimiz ilk ikiden çıkabilmekti. Çok şanssız maçlar kaybettik. Bu lig enteresan bir lig. Puan silme cezası alan takımdan 3 takımın da küme düşeceğini söylemişlerdi. İkisi küme düştü. Biz ise şu an çok şükür Süper Lig'e oynuyoruz. Yarın zor bir rakibe karşı oynuyoruz. Onlar da güçlü biz de şampiyon olmuş bir camiayız. Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan antrenmanı saha kenarından izledi. Aktaş ve Salman, teknik direktör İrfan Buz ile bir süre sohbet etti.