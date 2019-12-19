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Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza

Profesyolel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer'e 5 maç ceza verdi.

19.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:31 Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza

Profesyolel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'un 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer'e 5 maç ceza verdi.

TFF 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde oynanan Altınordu-Bursaspor maçının ardından Bursasporlu Anıl Karaer, rakip takım oyuncusu Oğulcan Ülgün ile yaşadığı tartışma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK yaptığı toplantı sonrası kararlarını duyururken; Anıl Karaer, rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maçtan men cezası aldı. 31 yaşındaki futbolcuya ayrıca 6 bin 500 lira da para cezası verildi.Öte yandan Bursaspor Kulübü de, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira para cezası aldı.



Anıl Karaer, Spor

Kaynak: DHA

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