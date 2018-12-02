Bursasporlu Ertuğrul, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçında Amigo Oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor'un sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği maçta tribünden çekilmiş bir görüntü büyük ilgi gördü. Ev sahibi ekibin 21 yaşındaki genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, mücadeleyi Bursaspor amigosunun bulunduğu kuleden takip etti.
21 yaşındaki futbolcunun tribünün en ateşli yerinden taraftarla birlikte maçı takip etmesi sosyal medyada takdir gördü.
Sarı kart cezalı olan Ertuğrul'un yerine mücadelede Santiago Vergini forma giyiyor.
Bursaspor
02 Aralık 2018 Pazar 17:22