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Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi

Bursasporlu oyuncular, Altay maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.

27.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:12Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi
Bursasporlu oyuncular, maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşil-beyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay ile karşılaşan Bursaspor'da, karşılaşma öncesi oyuncular eski hocalarının yanına gitti. Yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesinde sezon başından ligin 15. haftasına kadar hocaları olan ve şu anda Altay'ın teknik direktörlüğünü yapan Yalçın Koşukavak'ın yanına gitti. Oyuncuların, 47 yaşındaki teknik direktör ile samimi anları dikkat çekti. - BURSA

Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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