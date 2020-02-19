Haberler » Spor » Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret - Spor

Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören Batuhan Coşkun'u ziyaret ederek kendisine moral verdi.

19.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:38Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret
Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören Batuhan Coşkun'u ziyaret ederek kendisine moral verdi.

Bursasporlu futbolculardan takım kaptanı Selçuk Şahin, Anıl Karaer, Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, lösemi tedavisi gören yeşil-beyazlı takımın taraftarı olan Batuhan Coşkun'a moral ziyaretinde bulundu.

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Batuhan'ın ailesi ile sohbet eden oyuncular, genç Bursasporluya forma hediye etti. Kaptan Selçuk Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Batuhan şampiyonluk maçında yanımızda olacak." - BURSA

Selçuk Şahin, Anıl Karaer, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 22:01:27