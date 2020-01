Bursasporlu genç futbolcu Burak Kapacak, oyun stilini Quaresma'ya benzetiyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor 'un genç sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak, oyun stilini Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya benzettiğini söyledi.Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Burak, "Sağ bek oynarken Hector Bellerin'i örnek alıyordum. Şimdi ön tarafta oynadığım zaman Quaresma'yı örnek alıyorum. Oyun stilimi Quaresma'ya benzetiyorum. Dripling ve adam geçme özelliğim iyi. Bu yönde en iyisi olmak için çalışıyorum. Eksik olan yönlerim çok var tabii ki onun üstüne de çalışıyorum. İnşallah çok daha iyi bir Burak izleteceğim. Geri dönüşlerim bazen sıkıntılı oluyor. Bir rakiple birebir kaldığım zaman onu geçtikten sonra ikinci pozisyonu değerlendirememek, ikinci pozisyona hazırlık anlamında bir sıkıntı var. Onun için inşallah güzel bir çalışmayla onu da geçiştirmek istiyorum." diye konuştu.Burak, sosyal medyada kendisi için yapılan "Yerli Robben" yakıştırmalarıyla ilgili olarak ise "Böyle benzetmeler çok hoş da daha yolun başındayız, çok çalışmamız gerek." yorumunda bulundu.Burak Kapacak, bir sağ bekken sağ açığa dönüşümünü ise, "Sağ bek oynadığım zaman Samet Hoca (Aybaba), biraz savunma problemim olduğu için beni önde sağ açıkta düşündü. Samet Hoca'nın o bölgede benden iyi bir verim aldığını düşünüyorum, kendisi de böyle söylemişti. O günden bu yana ön tarafta oynuyorum. Savunma problemim olduğu için benim için de daha rahat oldu. Milli takımda da bu bölgede oynuyorum, yavaş yavaş alışıyorum." sözleriyle açıkladı.Bursaspor'un yerinin her zaman Süper Lig olduğunu ve bu sezon geri döneceklerine inandıklarını söyledi.Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Burak, "Biz Süper Lig takımıyız. Ligden düşmek, bizim için çok kolay olmadı, buralarda kalmamamız gerekiyor. Bu yıl çıkmak istiyoruz, tüm takımın inancı da bu yönde. İnşallah da çıkacağız. İlk yarıda zorlandığımız maçlar oldu, zor bir lig, iyi takımlar var. Bunun üstesinden geleceğimizi ve güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Galibiyetle başlayıp, bunu sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Genç futbolcu, şampiyonluk rekabetiyle ilgili olarak ise, "Hatayspor'u zorlu bir rakip olarak görüyorum. Tabii ki de her takım bize karşı direnç sağlıyor. Bursaspor, her takım için çok güçlü bir rakip. Öyle gördükleri için bize karşı ayrı bir motivasyonla oynuyorlar. Bence tüm rakipler çok zorlu ama ben Hatayspor'la çekişme olacağını düşünüyorum. Erzurumspor'u da buna dahil edebiliriz." şeklinde konuştu.Burak, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise, "O konuda ben pek bir şey söyleyemem. Hayırlısı olsun. Sonrasında da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa'yı düşünüyorum. İnşallah kısmetse çalışarak başaracağıma inanıyorum." sözlerine yer verdi.Burak Kapacak, Premier Lig'de oynanan futbolu çok beğendiğini ve bir gün orada futbol oynamak istediğini aktararak, "Çok zor olmasına rağmen Premier Lig, üst düzey bir lig. Orada oynamak önemli. Mesela Çağlar Ağabey'i çok tebrik ediyorum, çok zor bir ligde çok iyi işler yapıyor. Benim hoşuma giden lig Premier Lig, daha hızlı bir oyun, oyuncuları hızlı, oyun hızlı... Kafamda olan lig o lig. Avrupa'da Liverpool daha çok sevdiğim takımlar arasında. İngiltere'de olduğu için bir de Tottenham. Tottenham da benim için ilgi çekici bir takım."Burak, futbol oynamak istediği stadı, "Wembley'de futbol oynamayı çok istiyorum. Hayırlısı tabii ki, Allah'tan hayırlısı, inşallah bir gün olur, neden olmasın." sözleriyle açıkladı."Bursaspor'un kalbi Vakıfköy"Bursaspor altyapısında yetişen genç futbolcu, altyapının yeşil-beyazlı takım için önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:"Bursa'nın amatör kulübü olan Altınsaban'da oynuyordum. Bursa'nın altyapısı izlemiş, beğenmiş davet ettiler. Biz de gittik Bursaspor büyük bir camia çünkü. Sonrasında altyapıyı biliyorsunuz, Vakıfköy, Bursa için çok değerli bir elmas. Bursaspor'un kalbi Vakıfköy. Ondan sonra o süreç çok kolay olmadı, oynamadık, oynadık, çalıştık. Vakıfköy'de futbola başladım, zorlu bir süreç beni bekliyordu, çetin geçti, çok çalışmam gerekiyordu, bunu başardım, A Takıma kadar çıktım. Vakıfköy'de şöyle bir şey vardır, çalışırsan, iyi bir performans sergilersen A Takıma çıkmak kolay. Çünkü Bursaspor altyapısına Vakıfköy'e değer veren bir kulüp."Burak Kapacak, son olarak Bursaspor taraftarına da şu mesajı yolladı:"Dünyaya adını duyurmuş bir taraftarımız var çok şükür. Desteklerini bizden hiç esirgemiyorlar. Böyle sürdüğü sürece biz de başarılı oluruz. İnşallah bu destek böyle sürer. Güzel şeyler olacak. Özel bir taraftarımız var. Taraftarımız her zaman bize destek versin, son dakikaya kadar.Onlar bize destek verdikçe biz daha çok puanlar alıp Süper Lig'e çıkacağız Allah'ın izniyle. Onları desteğini her zaman bekliyoruz."