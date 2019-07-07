07.07.2019 13:26
Haberler» Spor» Haber

Bursasporlu oyuncular laktat testinden geçti

Bursasporlu oyuncular laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisileri'nde sürdüren Bursaspor'da oyuncular, çalışmaların 5'inci gününde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisileri'nde sürdüren Bursaspor'da oyuncular, çalışmaların 5'inci gününde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti.
Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı oyuncular, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Doktorları ve Bursaspor Sağlık Ekibi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği laktat testinden geçti. Kaleciler ise antrenör Mustafa Gedik gözetiminde 45 dakika süren "Kaleciye Özgü Aerobik Dayanıklılık" çalışması yaptı. Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.


- Bursa
Kaynak: DHA
Uludağ Üniversitesi, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Sabah, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:03   Yukatel Denizlispor'un Afyonkarahisar kampı
13:46   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
13:40   Günay Güvenç kendine güveniyor
13:39   Altınordu'da altın dönem
13:39   Yukatel Denizlispor'un Afyonkarahisar kampı
13:36   Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
13:36   Mısır Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida istifa etti