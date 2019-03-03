Bursasporlu Oyuncularda 3 Puan Sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Bursaspor
, sahasında Demir Grup Sivasspor
'u 3-2 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti. Ligde 9 hafta aradan sonra galibiyet sonrası yeşil beyazlı oyuncular, üç puanın sevincini sosyal medya hesaplarından da taraftarıyla paylaştı.
Yeşil beyazlı oyuncuların karşılaşma sonrası paylaşımları ise şöyle;
Aurelien Chedjou: Bu akşam önemli bir 3 puan aldık, çalışmaya devam… Aytaç Kara
: Bize inanan, güvenen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza çok teşekkürler. Tebrikler benim güzel takımım Bursaspor.
Umut Meraş: Bugün uzun bir aradan sonra galip gelmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyeti elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ankaragücü
taraftarı iki genç kardeşimize armağan ediyoruz.
Allano Lima
: Her zaman daha iyisi için sıkı çalışıyoruz. Bugün 3 puan için mutluyuz.
Abdullahi Shehu: (Attığı gol için) Bunu Bursaspor taraftarına ithaf ediyorum. Hepinizi seviyorum. Yusuf Erdoğan
: Biz biriz, böyle daha güzeliz. Ertuğrul Ersoy
: Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
- Bursa
Sivasspor, Bursaspor, Spor
Kaynak: DHA