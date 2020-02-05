Bursasporlu Özer Hurmacı: Futbolda pes etmek yok

Bursaspor 'un deneyimli oyuncusu Özer Hurmacı, Eskişehirspor maçında aldıkları mağlubiyete ilişkin, "Üzüldük ama futbolda pes etmek yoktur. Belki bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, yeşil beyazlı oyuncular Özer Hurmacı ve Kerem Can Akyüz açıklamalarda bulundu.

"BİZE BELKİ DE SONRAKİ SÜREÇTE YARDIMCI OLACAK TOKADI ATTILAR"

20'nci haftadaki Eskişehirspor maçında aldıkları mağlubiyete üzüldüklerine ve hiç istemedikleri bir sonuç ile karşılaştıklarına işaret eden Özer Hurmacı, "Özellikle stadyumumuzu ilk geldiğimizden günden beri böyle hayal ediyorduk. İlk defa o maçlardan birine doğru gittik. Taraftarımız stadyumu doldurmuştu. Motivasyon için her şey vardı. Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik etmemiz gerekiyor. Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokadı attılar. Belki bu maçın mağlubiyetiyle birlikte işin ciddiyetini ve her maçın ne kadar zor olduğunu anlamamız gerektiğini hatırlattılar. Belki bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Ben bunu böyle yorumluyorum. O yüzden üzüldük ama futbolda pes etmek yoktur. 1 hafta önce Akhisar maçından sonra sokak futbolundan örnek vermiştim. Bu böyle, kazanmak istiyoruz. Antrenman ve maçta kazanmak istiyorsun. Bu insanın ruhunda olan bir şey. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

"BÜTÜN MAÇLARI FİNAL HAVASINDA YAŞAMALIYIZ"

Osmanlıspor deplasmanından mutlaka 3 puan ile ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Özer, "Bursaspor, formasının ve armasının büyüklüğü tavla oynarken bile kazanmak mecburiyetindedir. 3 puan maçına daha çıkacağız. Bizim için her maç final. Son 14 maç da böyle olacak. Osmanlıspor, belki bize karşı biraz daha defans yapan ekip olacak. Sonrasında Adana Demir ve Erzurum gibi zorlu iki tane mücadeleye gireceğiz. Hem ligin kadro ve oyun anlamında bizimle birlikte en iyi takımlarından bir tanesi. Orada da iki tane final maçı bizi bekleyecek. Kafa olarak bunlara hazır olursanız, sahada hepsine cevap verebilirsiniz. Biz de takım olarak buna hazır olmamız gerekiyor, bu yönde çalışmamız gerekiyor. Maç ayırt etmeksizin artık bütün maçları final havasında yaşamalıyız. Bu son olayın bizim için büyük ders olacağını umut ediyorum. İnşallah 14 maçımıza da final olarak baka baka sezon sonuna kadar bu bayrağı götürüp, dikmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"FUTBOL TAKIM OYUNU"

Kart cezalarına ilişkin gelen bir soruyu da yanıtlayan deneyimli oyuncu, "Cezalı olabiliriz, sakat olabiliriz, ama burada 27-28 tane değerli futbolcu var. Kadromuzdaki futbolcuların hepsi biribirinden yetenekli, karakterli, özverili oyuncular. Hocamız kime şans verirse versin, biz her türlü oynayan, oynamayan olarak o maçı takım halinde kazandırması gerekiyor. Biz burada tenis oynamıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol bir takım oyunu. Bursaspor'un futbolcuları, o takım içerisindeki göstereceği arkadaşlıkla, mücadeleyle, oyunla o maçı kazanması gerekiyor. O yüzden böyle şeylere fazla takılmak gerekmiyor. Birbirinden değerli takımda futbolcular var" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR MUAZZAMDI"

Taraftarın kendilerine her zaman destek verdiğini ve desteklerine de ihtiyaçları olduğunu belirten Özer, "Özellikle sezon sonuna kadar ihtiyacımız var. Bu maçta böyle bir talihsiz olay yaşamış olabiliriz. Bence bunun en güzel cevabı Adana Demir maçında bu taraftar sayısının da üzerine çıkarak, stadyumu doldurarak orada olmalarını bekliyorum. Bazı genç oyuncularımız oradaki atmosferden etkilenmiş olabilir. Çünkü, sezon başından bu yana ilk defa bu kadar kalabalık taraftar sayısı vardı. Hem bu durumda oynamaya alışmak gerekiyor. Hafta sonu çok muazzamdılar. Keşke onlara 3 puanı hediye edebilseydik" açıklamalarında bulundu.

KEREM CAN AKYÜZ: YENİDEN GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

Bursaspor'un devre arası transferlerinden Kerem Can Akyüz ise ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadığını ve oynamak için özlem çektiğini söyledi. Deneyimli oyuncu yaptığı açıklamada, "İnşallah bu hafta başlayıp yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bireysel olarak performansımı en yüksek düzeye çekmek istiyorum. Bundan sonraki hedeflerimizi etkilemez. Çünkü tek hedefimiz var ve ıskalama şansımız yok. Bursaspor, kulüp olarak hala Süper Lig'de. Buraya adapte olmuş değiliz, olmayalım da. Bu kulüp buraları hak etmiyor. Önceki geldiğim Denizlispor da böyleydi. Ama yıllardan beri süregelen yanlış yönetimler, yanlış seçimler kulüpleri bu tarz durumlara sokabiliyor. Kulüplerin büyüklüğü de bu tür durumlardan ayağa kalkıp, tekrar eski günlerine dönmekle bağdaşıyor. Bursaspor, bunu çok kolay yapaca güce sahip. Eskişehir maçı bizim için kazaydı. Bu tarz maçlara futbolcu bireysel olarak motivasyon olur ama, sonuçta yine bir kayıp yaşar. 1-2 gündür kendimize gelemedik. Futbolda dün yok, bugün var. Bugünü yaşamanız lazım. İyi çalışıp, iyi konsantre olup antrenmanlarımıza devam etmeliyiz. Maç günü de karşılaşmaya konsantre olup 3 puanı alacağız" diye konuştu.

"GELDİĞİMDE ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VARDI"

Sezon başında Bursaspor ile temas halinde olduğunu ve Yukatel Denizlispor'un kontratını yenileme isteğinden ötürü tercihini o dönem Denizlispor'dan yana kullandığını anlatan deneyimli savunmacı, "Tercihimi öyle kullandım ama devre arasına nasipmiş. Kulüpte herkes birbiriyle samimi konuşuyor, arkadaşlık ortamı güzel. Sezon başında kaos yaşanmış, oyuncular son anda imza atmış. Bu durumdan ancak arkadaşlıkla kurtarabilirsiniz. Hedefteki takımların hepsi 1-1,5 ay kamp yapıp, birbirleriyle müsabakalar yapmışlar. Birbirlerini tanıyan oyuncular. Bursaspor, sezona böyle dezavantaj ile başlayıp, bunu arkadaşlık ortamı ile bertaraf etmişler. Devreye kadar mücadele edip, bence çok iyi puanlar alınmış yaşanan olumsuzluklara karşın. Devre arası yapılan transferlerle bu olumsuzlukları bertaraf eden arkadaşlarımıza, ağabeylerimize yardımcı olmaya geldik. Geldiğimde burada çok güzel ortam vardı" dedi.

"BURASI, STANDARTLARI OLMAYAN BİR LİG"

İlk 5'te oldukları sürece Süper Lig'e ilk ikide çıkma şanslarının ikinci yarı yüzde 80 olduğunu söyleyen Kerem Can Akyüz, son olarak, "İyi konsantre olup, maçı maç günü yaşarsanız çıkma ihtimali ilk 5'teki bütün takımlar için aynıdır. Herkes kovalar, bu ligde herkes herkesi yeniyor. Bunu geçen hafta yaşadık. Bu lig böyle. Standartları olmayan bir lig. O yüzden ikinci yarı çetrefilli ve zor geçer. Yollar dikenlidir. Acı çekerek bu şampiyonluğu camiaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Özer Hurmacı açıklamalar

Kerem Can Akyüz açıklamalar