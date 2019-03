Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik

Kaynak: DHA

"Slaven Biliç gerçek bir antrenör""İlk golümün Beşiktaş'a karşı olmasının özel bir anlamı var""Bursa'da kalmak isterim"Gürkan DURAL/BURSA,Bursaspor'un deneyimli golcüsü Diafra Sakho, "Türkiye'de ilk golümün Beşiktaş'a karşı olmasının özel bir anlamı var. West Ham'dayken ocak ayında Beşiktaş'ın başkanıyla bir araya gelmiştikanı. O dönem srım benimle ilgileniyorlardı. Bursa'ya geldiğimde bile Beşiktaş'ın bana karşı ilgisi vardı ama sakatlığımla ilgili endişeleri vardı. Onlara karşı gol atmak, onlara hala yaşadığımı kanıtlamanın güzel bir yoluydu" dedi. Sakho ayrıca Bursaspor'da devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.Bursaspor'un deneyimli golcüsü Diafra Sakho, kulüp televizyonuna konuştu. Futbol yaşamından, Premier League kariyerine, yeşil beyazlı takımdaki günlerinden gelecek hedeflerine kadar önemli açıklamalarda bulunan Sakho, özel yaşamına dair de bilgiler verdi. Sokaklarda futbol ile tanıştığını belirten Senegalli yıldız, futbol ile gerçek anlamda 16 yaşında tanıştığını söyledi. Sadio Mane, Ismailla Sarr gibi birçok Senegalli yıldızın çıktığı Generation Foot Akademisi'nde futbol oynadığını ifade eden Sakho, buradaki 6 ayının ardından Joel Müller'in kendisini Fransa'daki Metz Kulübü'ne götürdüğünü kaydetti."YÖNETİCİLERİM BENDEN ŞÜPHELENİYORDU, O DÖNEMDE BİRÇOK GOL ATTIM"Metz'e geldiğinde ilk maçını Olimpik Lyon'a karşı Gerland Stadyumu'nda oynadığını söyleyen Sakho, "Gelir gelmez üst seviyede oynamak zordu. O dönemde Pjanic gibi oyuncular vardı. Avrupa'ya geldiğimde Aralık ayıydı ve çoktan kar yağmaya başlamıştı. Afrika'da hava sıcaklığı her zaman 26-30 derece arasındadır. Çok soğuk bir hava vardı ve adapte olmakta zorluk yaşadım. Yöneticilerim de o dönemde benim gerekli seviyeye sahip olup olmadığımdan şüpheleniyordu, o dönemde birçok gol attım" dedi."GOL ATMAK BENİ CEZBEDİYORDU"Futbola başlangıcında annesinin kendisine destek verdiğini ancak babasının buna karşı çıktığını belirten Sakho, "Babam uzun yol şoförüydü. Bir gün bana 'Futbolcuların oğlu futbolcu olur, şoförlerin oğlu da şoför olur' demişti. Babama bunun böyle olmak zorunda olmadığını göstermek istemiştim. İlk başlarda orta sahaydım. 2008'de Joel Müller, Senegal'e geldiğinde beni forvette denemeye başladı. Çünkü 6 numarayken de çok gol atıyordum. Gol atmak beni cezbediyordu. Hızlı da olduğum için değişiklik yapıp beni forvette oynatmaya başladı" diye konuştu."WEST HAM TEKLİF YAPINCA, KENDİMİ İNGİLTERE'DE BULDUM"2009 yılının Haziran ayındaki ilk profesyonel kontratıyla birlikte hayatında hep istediği şeyi gerçekleştirdiğini kaydeden Senegalli yıldız, Avrupa'ya alışmasının ardından 2'nci Lig'de gol kralı da olduğunun altını çizerek, özellikle Metz formasıyla 3'üncü Lig'de başlayıp 1'inci Lig'e kadar yükselmelerini unutamadığını belirtti. İngiltere'ye geçiş sürecini de anlatan Sakho, "O zaman Fransa 2'nci Ligi'nin en iyi oyuncusuydum ve aynı zamanda 22 golle kulübün de en golcüsüydüm. Marsilya ve Lille gibi kulüpler beni istedi ama gerçekten teklif yapan tek bir takım vardı o da Borussia Mönchengladbach. Kulübüm benim için 5 milyon Euro istiyordu, onlar 3.5 milyon Euro veriyordu. Benim o anki hayalim Fransa'dan Almanya'ya gitmekti. Fakat West Ham United, 5 milyon Euro'luk teklif yaptı ve kendimi İngiltere'de buldum" ifadelerini kullandı."ALLARDYCE'A 12 GOL ATARIM DEDİM, KİBİRLİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜ. 22 MAÇTA 12 GOL ATTIM"İngiltere'deki kariyerini de anlatan Sakho, "West Ham'a ilk gittiğimde dönemin menajeri Sam Allardyce geldi, 'Sen 2'nci Lig'de oynuyordun ve bu seviyede hiç oynamadın, takımımıza ne katacağına inanıyorsun' dedi, ben de ona tek bir soru sordum; 'En iyi golcünüzün kaç golü var?' dedim. O dönemin forveti Kevin Nolan'dı. Bana 8 gol attığını söyledi. Premier League'de 6 gol atmışsanız iyi bir sezon geçirdiğiniz kabul edilir. O'na 'Eğer maçların yarısında oynarsam 12 gol atarım' dedim. Kibirli olduğumu düşündü. İmzayı attırdı. 22 maçta 12 gol attım" şeklinde konuştu. Sakho ayrıca o zamanlar televizyonda izlemeyi hayal ettiği takımlara karşı goller kaydettiğini de sözlerine ekledi."SLAVEN BILIÇ GERÇEK BİR ANTRENÖR"Dimitri Payet ile yakın arkadaş olduklarını belirten Sakho, "Slaven Biliç de gerçek bir antrenör. Birçok kişi onunla tartıştığımızı düşünüyor ama Biliç ile bir problemim yok ve gelişimimde büyük bir katkısı oldu. Onunla ilgili hatırladığım şey bir antrenörden önce bir insan olması" dedi ve aynı zamanda şu an Fenerbahçe'de forma giyen Victor Moses ile de yakın olduklarını söyledi. Premier League'in en önemli farkının tamamen medya olduğunu kaydeden Senegalli yıldız, "Fransa, İngiltere ve Türkiye'de oynadım. Oyun seviyesi açısından çok fazla fark görmüyorum. Medyanın ve aynı zamanda taraftarın verdiği büyük bir güç var. Çünkü İngiltere'de statlar hep dolu. Medyanın İngiliz imajını çok iyi sattığını düşünüyorum. İşin içinde çok fazla para var. Büyük oyuncuları İngiltere'ye çeken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Mesela İngiltere'de saat 17.00'de başlayan maçların yayınlanması yasak. Bu şekilde insanları statlara gitmeye zorluyorlar" dedi."BURSASPOR KARARIMI HIZLI BİR ŞEKİLDE VERDİM"İngiltere'de daha fazla kalmak istemediğini ve yeniden Fransa'ya dönmek istemesinin ardından Rennes'e transfer olduğuna işaret eden Sakho, Bursaspor'a geliş süreci için de, "Rennes'e ilk gittiğimde oyun tarzı bana uymuyordu. Forvetlerin fazla kullanılmadığı, kanat oyuncuları ve orta sahaya dayalı oyunları vardı. Forvet olarak kale önünde kendimize şans yaratmakta zorlanıyorduk. Başkanla görüştüm, başka bir takıma gitmek istediğimi söyledim. Bursaspor benimle temasa geçtiğinde Stephane Badji'yi aradım. Bana biraz Bursa'dan bahsetti. Samet Aybaba için bilgi almak için de Henri Saivet ile görüştüm. Hücuma dönük orta sahaya ve forvete önem veren bir oyun oynadıklarını gördüm ve kararımı hızlı bir şekilde verdim" diye konuştu."İLK GOLÜMÜN BEŞİKTAŞ'A KARŞI OLMASININ ÖZEL BİR ANLAMI VAR"Süper Lig'de Bursaspor formasıyla ilk kez Beşiktaş karşısında ter döken ve ilk maçında golle tanışan Sakho, o maça dair de, "Türkiye'de ilk golümün Beşiktaş'a karşı olmasının özel bir anlamı var çünkü West Ham'dayken Ocak ayında Beşiktaş'ın başkanıyla bir araya gelmiştik. Benimle ve başka bir oyuncuyla görüşmek istedi. O dönem sanırım benimle ilgileniyorlardı. Hatta Bursa'ya geldiğimde bile Beşiktaş'ın bana karşı ilgisi vardı ama sakatlığım, belim gibi konulardan endişeleri vardı. Onlara karşı gol atmak, onlara hala yaşadığımı kanıtlamanın güzel bir yoluydu. Bu yüzden de özel bir anlamı oldu" ifadelerini kullandı."BENİ TANIMIYORLAR VE GAZETECİLER İSTEDİKLERİNİ YAZIYORLAR"Bir ara gündemi meşgul eden araba konusuna da açıklık getiren Sakho, "Açıkçası bunda bir anlam göremiyorum. Bence İngiliz gazeteciler şu anda beni özlüyor. Bir araba ile ilgili bir konuyu başka yerlere çekerek haber çıkarmanın faydasını görmüyorum. Bence gazeteleri yeterince satmıyor o yüzden bundan bahsetme ihtiyacı duydular. Arabam olduğu yerde gayet iyi durumda ve insanları rahatsız etmiyor. Neden benim arabamla ilgilendiklerini anlamıyorum. İnsanların İngiltere'de benimle ilgili kafasında bir imaj var, beni tanımıyorlar ve gazeteciler istediklerini yazıyorlar" dedi."BURSA'DA KALMAK İSTERİM"'Bursa'da uzun yıllar kalmak ister misin?' sorusuna ise Sakho, "Taraftarları bende çok seviyorum, daha Bursa'ya gelmeden bana sosyal medyadan mesajlar atıyorlardı. Bazen onlarla iletişime geçiyorum. Bir maçta iyi oynamazsam ve bir taraftar benim iyi oynamadığımı söylerse bunu anlayabilirim. Burası onların kulübü. Ben taraftar ve oyuncu arasında bağlılığı seviyorum. Maçın içerisinde sadece biz yokuz. Hem taraftar, hem de oyuncular var. Ne yazık ki bariyerler var, bariyerler olmasaydı gol attıktan sonra onların arasına atlayabilirim. Biraz beklemelerini istiyorum, kalmam ile ilgili çok erken konuşmalarını istemiyorum. Benim de kalma isteğim var. Kalabilmek için sezonu iyi bir şekilde bitirmem lazım, çok gol atarak bitirmek ve ilk 5'te olmak istiyorum" yanıtını verdi.Sakho kendisini en çok şaşırtan noktanın ise taraftar olduğunu belirterek, "İlk oynadığım maçta çok şaşırmıştım çünkü bu kadar taraftar beklemiyordum. Stadımız buranın en büyük statlarından birisi. Stat dolu olduğunda bütün taraftarları oyuncuları yüreklendirirken görmek beni görmek etkilemişti" dedi. Sakho ayrıca her zaman maçtan önce annesini aradığını dile getirdi.