01.06.2019 23:51
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Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama

- Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlamaBURSA - Bursasporlu taraftarlar Bursaspor'un 56. yıl kuruluş yıl dönümünü kutladı.

- Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama
BURSA - Bursasporlu taraftarlar Bursaspor'un 56. yıl kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yüzlerce taraftar besteler eşliğinde Tophane surlarında meşaleler yakarak Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı.
1 Haziran 1963 yılında kurulan Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünde bir grup taraftar Tophane surlarında toplandı. Bursaspor'un küme düştüğü senede buruk bir şekilde gerçekleşen kutlamalarda, yüzlerce taraftar Tophane surlarında besteler eşliğinde meşale yaktı. Tophane surlarından yakılan meşaleler, görsel şölen oluştururken, şehrin birçok noktasından görüldü. Bir süre besteler söyleyen taraftar, olaysız bir şekilde dağıldı. Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama
Kaynak: İHA
Bursa, Tophane, Bursaspor, Spor

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