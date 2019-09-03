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Bursasporlu taraftarlardan gelin ve damada sürpriz

Bursasporlu taraftarlar, Eskişehir deplasmanına giderken yemek yemek için girdikleri bir restaurantta karşılaştıkları gelin ve damada tezahüratlarla sürpriz yaptı.

03.09.2019 22:20
Bursasporlu taraftarlar, Eskişehir deplasmanına giderken yemek yemek için girdikleri bir restaurantta karşılaştıkları gelin ve damada tezahüratlarla sürpriz yaptı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Bursaspor'da, yeşil-beyazlı taraftarlar da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarına destek vermişti. Bursa'dan Eskişehir'e otobüslerle konvoy halinde giden yüzlerce Bursaspor sevdalısı, yemek molası verdikleri bir restaurantta gelin ve damat ile karşılaştı. Onlarca taraftar, "Mutluluklar size" şeklinde tempo tutarken, gelin ve damat ise tezahüratlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Taraftarların isteği üzerine "3'lü" diye tabir edilen tezahüratı yaptıran damada, Bursaspor atkısı da hediye edildi.
(İHA)
Bursasporlu taraftarlardan gelin ve damada sürpriz

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bursaspor, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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