16 Şubat 2019, 16:44
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Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti

Bursasporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında Yusuf Erdoğan'ı protesto etti. Yusuf Erdoğan sahayı terk etmek istedi ancak arkadaşları engel oldu. Teknik Direktör Samet Aybaba, oyuncusunu oyundan alırken Yusuf doğrudan soyunma odasına gitti.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken maçta ilginç anlar yaşandı. Taraftarın tepki gösterdiği Yusuf Erdoğan sinirlenerek sahayı terk etmek istedi. Bir süre sonra teknik direktör Samet Aybaba, Yusuf'u oyundan çıkarmaya karar verdi ve yerine Burak Kapacak dahil oldu.

Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan direkt olarak soyunma odasına giderken kulübedeki takım arkadaşları Yusuf'un arkasından gitti ve oyuncuyla görüşerek kulübeye gelmeye ikna etti.

Samet Aybaba,Çaykur Rizespor,Yusuf Erdoğan