Haberler » Güncel » BURSEM'li sporcu il birincisi oldu - Haber

BURSEM'li sporcu il birincisi oldu

Balıkesir'de düzenlenen satranç turnuvasında il birincisi olarak madalyasını kaldıran BURSEM öğrencisi Güven Üstün Burhaniye'yi gururlandırdı.

10.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:38BURSEM'li sporcu il birincisi oldu
'de düzenlenen satranç turnuvasında il birincisi olarak madalyasını kaldıran BURSEM öğrencisi Güven Üstün 'yi gururlandırdı.

13. Geleneksel Rahmi Kula Anadolu Lisesi satranç turnuvası Balıkesir'de geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde aldığı eğitimlerle 12 yaş ve altı sporcuların katıldığı satranç turnuvasına katılan BURSEM'li sporcular başta il birinciliği madalyası olmak üzere çeşitli derecelerle Burhaniye'ye döndü.

BURSEM'de antrenör Muhittin Köken eşliğinde eğitimler alarak çalışmalar yapan satranç sporcuları 2 gün ve 3 tur süren müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlamak için yarıştılar. Son turda 30 sporcunun yarıştığı müsabakalarda il geneli birinciliği ise Burhaniyeli Güven Üstün elde etti.

Turnuvalarda Burhaniye Belediyesi adına yarışan Kerem Güven 7. olurken, Aksoy Alper Batuhan 5. oldu. İsmail Günaydın turnuvaları 13. sırada bitirirken Beyza Yamaç ise 25. oldu.

BURSEM satranç takımı 15-16 Şubat'ta Ayvalık'ta düzenlenecek "Yeni Yıl Satranç Turnuvasına" hazırlanmaya başladı. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10:18  2020 MSÜ başvuruları son buluyor! MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) başvuru şartları neler?
10.02.2020 12:03:40