Bursluluk ne zaman başlayacak? MEB 2019 İOKBS bursluluk sonuçları sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Buna göre 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sınav sonuçlarına göre burs almaya kazanan öğrenciler, burslar ne zaman başlayacak, burs miktarı ne kadar, burs ödemeleri nasıl olacak merak ediyorlar.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULA

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

2019 İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI SORGULA

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

KAZANILAN BURS HAKKI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile orta öğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, orta öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Aşağıdaki hallerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, orta öğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan,

b) Orta öğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

Öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.