Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından verilen tarih!

MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS), 2 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. Binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. MEB tarafından 2 Haziran'da yapılan bursluluk sınavı sonuçları, 22 Temmuz'da ilan edilecek. Peki bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.

BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.