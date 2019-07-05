Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB İOKBS sonuçları sorgula!

Eski adıyla PYBS olan İOKBS yani 2019 bursluluk sınavı sonuçları heyecanlan bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri tarafından 2 Haziran'da yapılan sınava; 5,6,7, 8, hazırlık sınıfı, 9,10ve11. sınıflardan binlerce öğrenci katıldı. 22 Temmuz'da açıklanacağı ilan edilen bursluluk sınavı sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki sınavdan başarılı olmak için kaç net yapmak gerekiyor? Sınav değerlendirilmesi nasıl yapılıyor?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 2 Haziran'da yapılan bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?



Sınavakatılan öğrencilerinİOKBSpuanı,aşağıdakiişlembasamaklarınagöre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'desorusorulanderslereaittestlerinher biriiçin doğru veyanlış cevapsayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplarakarşılıkgelenhampuanlarbulunur.Böyleceheradayiçin dört ayrıhampuan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. ÖğrencilerinherbirtesteaitStandartPuanı (SP): o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g.Testlerinağırlıklıstandartpuanları toplanarak Toplam AğırlıklıStandartPuan(TASP) bulunur.

ğ. Cevapanahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda,soru/sorulariptaledilmeyecek,hatalıolansoru/sorularındoğruseçenekleridikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline kararverilensorulardeğerlendirmedışıbırakılarakgeçerlisorularınpuandeğerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınavagirdiğihalde, cevap kağıdında hiçişaretleme yapmayanöğrencilerinsınavları değerlendirmeyealınmayacağıgibi herhangi birkontenjan için yerleştirme veyabursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.