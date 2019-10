Bursu kesilen öğrenciye KDK çözümü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), not dökümünü ulaştırmadığı için Türk Dil Kurumundan (TDK) aldığı burs kesilen öğrencinin mağduriyetini giderdi.

KDK'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan öğrencinin TDK'den burs almaya hak kazandığı, ancak daha sonra bursu kesildiği gerekçesiyle kuruma başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, TDK'nin 2017-2018 yılı not dökümü eline geçmediği için öğrenciyi uyardığı ifade edilirken, öğrencinin TDK'ye not dökümü ve başarı notunun üniversite tarafından verilmediğini aktardığı vurgulandı.

TDK'nin bu itirazları reddederek öğrencinin bursunu kestiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, öğrencinin daha sonra 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerekli başarı puanlarını beyan ettiği ifade edildi.

Açıklamada, KDK'nin TDK ile iletişime geçerek, konu hakkında bilgi ile belge talep ettiği ve KDK'nin girişimiyle TDK Yönetim Kurulunun, bursun tekrar bağlanması kararına vardığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA