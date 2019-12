Burtom olimpiyatlara hazırlanan sporculara sponsor oldu

Burtom Sağlık Grubu, Bursa Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) sporcuların sağlık sponsoru oldu. Olimpiyat hazırlığındaki sporcuların sağlığı artık BURTOM'a emanet.Burtom Sağlık Grubu, 2020 ve 2024 Olimpiyatlarına katılacak 120 TOHM üyesine sağlık sponsoru oldu. Olimpiyat hazırlığındaki 120 sporcunun tüm sağlık hizmetleri Burtom Sağlık Grubu tarafından sağlanacak. Sporcularım olimpiyata hazırlanırken yaşayacağı her türlü sağlık probleminde, gün ve saat gözetmeksizin her an yanlarında olarak sporculara destek verecek.Burtom Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seyhun Yavuz, "Bu çocuklar ülkemizin kıymetli çocukları, geleceğimiz. Bu geleceğe emanetin, onlara gösterilen özenin kurumum adına da bir nebze destek verebilmek bizim adımıza da gerçekten sevindirici. Bize duyulan güvene çok teşekkür ederiz. Bu çocuklarımız TOHM ve yaklaşık 160 sporcunun sağlığı Burtom Sağlık Grubu'na emanettir. Meydana gelebilecek her türlü sıkıntıda 7 gün 24 saat yanlarında duracağız ve tüm imkanlarımızı kendilerine sunacağız" diye konuştu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, "Çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Bu konuda Bursamızın temel sağlık gruplarından biri olan Burtom yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları, bu sponsorlara verdikleri için teşekkür ederim çünkü bu sporcular bizler için, Bursa için, Türkiye için çok değerli. Çocuklarımıza imkan sağlandığı zaman başarının geleceğine inanıyorum. Burtom'un bu sağlık sponsorluğu için herkese teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.Bursa Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Burtom Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr Seyhun Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Burtom Biyofiz Tıp Merkezi İşletme Yöneticisi Seher Uçar Örs, Burtom Sağlık Grubu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Derya Batmaz Üney, Burtom Sağlık Grubu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Turhan Şentürk ve TOHM Bursa İl Koordinatörü Serkan İnam katıldı. - BURSA