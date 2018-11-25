Buruk: Planlarımızı Gerçekleştiremedik

Dostça bir maç oynandığına değinen Buruk, "Demir Grup Sivasspor, kazanmayı bizden daha çok hak etti. Bizden daha iyi oynadılar, daha etkililerdi. Buradan 1 puan çıkarmak bizim için sevindirici ama son 10 dakika rakibin eksik kaldığı bölümde daha iyi oynasak, maçı da kazanabilirdik. Bu bölümde rakibimize pozisyonlar da verdik. Onlar da kazanabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.