Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Burulaş'ta mesafeli yolculuk dönemi - Haberler

Burulaş'ta mesafeli yolculuk dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, 'Sağlık olsun diye koltuklarımızın yarısını boş tutuyoruz' sloganıyla BUDO ve BBBUS'ta mesafeli koltuk düzeni uygulamasına geçti.

24.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:35
Burulaş'ta mesafeli yolculuk dönemi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, 'Sağlık olsun diye koltuklarımızın yarısını boş tutuyoruz' sloganıyla BUDO ve BBBUS'ta mesafeli koltuk düzeni uygulamasına geçti.

Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı ilk günden itibaren toplu ulaşım araçlarının tamamında dezenfeksiyon uygulaması başlatan Burulaş, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımının sağlanması için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Bursa - İstanbul arasında ulaşımı sağlayan BUDO ve BBBUS'ta yolcu sayıları yarı yarıya azaltıldı. 'Sağlık olsun diye koltuklarımızın yarısını boş tutuyoruz' sloganıyla başlatılan uygulamada her yolcunun arasında bir koltuk boş bırakılırken, sosyal mesafenin açılması da sağlanmış oluyor.

Bunun yanında önlem amaçlı olarak BUDO ve BBBUS bilet satışları fiziki teması azaltmak ve kontrollü satış uygulaması çerçevesinde geçici bir süreyle sadece BUDO/BBBUS web sitesi ve gişelerden yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi Haberler
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:45 - İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:44 - 8 ay önce bulunan cesedin kayıp alzheimer hastasına ait olduğu DNA testiyle kesinleşti - Haber 11:44 - TBMM'de, termal kameralı koronavirüs önlemi - Haber 11:44 - Silvan Belediyesine Kaymakam Uslu kayyum olarak atandı - Haber 11:44 - Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber 09:17 - Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber
Loading