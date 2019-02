Burun Ameliyatı Öncesi Sigarayı Bırakın"

Kaynak: DHA

Burun estetiği ve diğer burun ameliyatları ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, ameliyattan önce sigara kullanan hastaların özellikle operasyondan birkaç gün önce sigarayı bırakmalarını, sonrasında da mümkünse başlamamalarını tavsiye etti.Burundaki şekil ve işlevsel bozuklukları gidermek için yapılan burun ameliyatı sonrası iyileşme sürecini daha sağlıklı ve hızlı bir hale getirmek için dikkat edilmesi gereken birçok faktör var.Burun estetiği ve diğer burun ameliyatları ile ilgili bilgiler veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, burun ameliyatlarından önce ve sonra dikkat edilmesi gereken ayrıntılara değindi.Özellikle burun estetiği yaptırmak isteyen hastaların psikolojik olarak ameliyata kendilerini hazır hissetmeden karar vermemelerini öneren Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, "Burun yüzümüzün tam ortasında olan bir organ olduğu için burunda oluşacak bir şekil değişikliği tüm yüzde ve yüz ifadesinde değişime sebep olacaktır. Ayrıca bu ameliyatı yaptırmayı düşündüğü hekimini iyi araştırmasını ve güvendiği bir hekime bu ameliyatı yaptırmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.Ayrıca burun estetiği ve ameliyatlarında hekimin bilgisi, tecrübesi, becerisi kadar hastanenin imkanları ve kullanılan malzemelerin de önemli olduğunu vurgulayan Tuncay, "En önemli faktörlerden biri hastanın anatomisi ve sonrasında kendine bakımıdır. Her şeyin mükemmele yakın gerçekleştiği bir burun estetiği ameliyatında nihai sonuç eskisinden çok daha iyi olacaktır. Örneğin; Çok kötü bir anatomiye sahip olan bir hastanın burunu mükemmel değil daha iyi olacakken çok az deformitesi olan bir hastanın burunu mükemmele yakın olacaktır" şeklinde konuştu.İLK 3 AY GÖZLÜK KULLANIMINA DİKKATAmeliyattan önce sigara kullanan hastaların özellikle ameliyattan birkaç gün önce sigarayı bırakmaları sonrasında da mümkünse başlamamalarını tavsiye eden BAU Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay şunları söyledi:"Sigarayı bırakamayan hastaların da burun ameliyatları yapılmaktadır ancak ameliyatın başarı şansı ve iyileşme süresi üzerine olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek gerekir. Burun estetiği olan hastaların ilk 3 ay gözlük kullanmamaları, basketbol voleybol ve futbol gibi toplu oynanan sporlardan yine 3 ay uzak durmaları, yaklaşık 1 ay burun üstüne yatmamaları, mümkün mertebe sigara dumanlı ve aşırı sıcak ortamda ilk haftalar uzak durmaları gerekmektedir. Alçı alındıktan sonra havuza, denize girebilirler ve rahatlıkla duş alabilirler. Bunun yanı sıra bireysel sporlar, yüzme, koşma, fitness ve yürüyüş yapabilirler. Yine ameliyattan sonra özellikle ilk ay çok fazla güneşin altında kalmamaları gerekmektedir.""İSTİSNAİ DURUMLARDA DAHA ERKEN YAŞTA YAPILABİLİR"Burun estetiği de dahil olmak üzere tüm burun ameliyatlarının kemik gelişiminin tamamlandığı yaş olarak kabul edilen 18 yaşından itibaren sıklıkla yapılabildiğini belirten Kenan Selçuk Tuncay, "Bazı istisnai durumlarda daha erken yaşlarda da yapılabilmektedir. Bu istinai durumlar özellikle burunda ciddi deformitesi olan ve nefes alma problemi çok üst seviyede olan hastaları kapsamaktadır." dedi.Burun estetiği ameliyatının her mevsim yapılabileceğine de değinen Tuncay, "Her mevsimin kendine has dikkat edilmesi gereken noktaları mevcuttur. Yaz aylarında yapılan ameliyatlardan sonra özellikle yaklaşık 1 ay güneşten korunmak ve 3 ay güneş gözlüğü takmamaya özen gösterilmelidir. Kış aylarında yapılan ameliyatlardan sonra da kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durmak, gribal ve enfeksiyöz hastalıklardan korunmak adına önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu. - İstanbul