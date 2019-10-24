Burun Estetiği Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Burun estetiğiameliyatı iki farklı amaç için kişilere uygulanabilir. Bunlarda ilki doğrudan estetik amaçlıdır. İkincisi ise sağlık açısından burun ameliyatı ve estetik uygulamalarıdır.

Burun estetiği her yaş grubundan insan için kadın erkek fark etmeksizin uygulanabilir. Önemli olan bu ameliyat sırasında kişinin hem ideal bir burun görünümüne hem de burnun şekil bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması mümkündür. Burun estetiği ameliyatı için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmaz. Ancak kişinin sadece estetik amacıyla bu işlemden faydalanmak istemesi halinde reşit olması veya velisinin bu işlemi onaylaması gerekmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı İçin Doktor ve Klinik Seçimi

Estetik ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri klinik ve doktor seçimidir. Özellikle son yıllarda uzman olmayan ve merdiven altı hizmet veren birçok sözde estetik merkezi, hastalar üzerinde maalesef olumsuz etkiler bırakmaktadır. Yanlış tedavi yöntemlerinin uygulanması sonucu birçok kişi bu tip işlemler yüzünden faydadan çok zararla karşılaşmıştır. Burun estetiği fiyatları dikkate alınmadan önce referanslı ve onaylı sağlık kuruluşlarını tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

Kaza, travmalar, doğuştan gelen bozukluklar vb. tüm sorunlar için burun estetiği alanında uzman ekiplerimizden yardım alabilirsiniz. Söz konusu işlem sayesinde hem sağlıklı hem de güzel görünümlü burunlara sahip olmanız mümkündür.

Burun Estetiği Sonrası Süreç

İnsan vücudunun en hassas bölgelerinden biri olan burun, herhangi bir estetik ameliyat sonrası iki kat daha fazla korunmalıdır. Özellikle ameliyatın uygulandığı ilk dönemler, hasta sağlığı ve işlemin faydaları açısından oldukça önemlidir. Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler:

• Baş hareketlerinin kontrollü yapılması (gazete, dergi, telefon vb. için başın eğilmemesi),

• Sigara, alkol vb. ürünler asla tüketilememelidir,

• Uzman tavsiyesine göre ilaç ve burun içi sprey kullanımı yapılmalıdır,

• Enfeksiyon riskine karşı hastalar korunmalıdır.

Bu ve benzeri daha birçok farklı konuda ameliyat sonrası kişilerin dikkat etmesi gerekmektedir. Burun estetiği sağlık ve güzellik için ortak fayda sağlayan en önemli işlemler arasında yer almaktadır.