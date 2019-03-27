Burun Estetiğinin Tam Zamanı

10 maddede ameliyat öncesi ve sonrası için tavsiyeler

Baharın gelmesi, yaz mevsiminin de yaklaşmasıyla estetik ameliyatlar için talep artıyor. Ameliyat sonrası sürecin tamamlanması, deniz ve güneşin tadını çıkarabilmek için iyileşmenin gerçekleşmesi önemli. Bu yüzden bahar ayları ameliyatlar için uygun zamanlardır.

Ameliyat öncesi ve sonrası süreci hızlandırmak için yapabileceğiniz basit önerileri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar anlattı…

DOKTORUNUZLA AYNI GÖRÜŞTE OLDUĞUNUZA EMİN OLUN

Ameliyat öncesi:

1. Rinoplasti ameliyatınızdan iki hafta önce ve iki hafta sonra aspirin, ibuprofen, E vitamini ve bitkisel takviyeleri kullanmamanız önemlidir.

2. Ameliyattan sonra en az 2-4 hafta boyunca sigarayı bırakın. Nikotin iyileşmeyi yavaşlatır.

3. Mümkünse ameliyat öncesi kullandığınız ilaçlarınızı doktorunuza gösterin.

4. Evinizde bol miktarda dudak kremi ve soğuk içecek bulunduğundan emin olun. Ağzınız, nefes almaktan kuruyacaktır.

5. Ameliyat sonrası ilk iki gün ve gecenizde size yardımcı olacak bir akrabanızı veya arkadaşınızı yanınıza alın. İçeceklerinizi ve yiyeceklerinizi getirecek, ilaçlarınızı ne zaman aldığınızı ve ne zaman daha fazlasına ihtiyacınız olacağını takip etmesi gereken bir kişi olması gerekecektir.

6. Siz ve doktorunuzun burnunuzda ne yapmak istediğiniz (veya istemediğiniz) konusunda aynı görüşte olduğundan emin olun. Ameliyat öncesi bütün detayları doktorunuzla görüşün.

7. Endişeli hissediyorsanız, korkularınızı hafifletmek ve daha fazla soru sormak için cerrahınızdan randevu alın.

8. Ameliyat sonrası için ulaşımınızı organize edin. Burun estetiğinden sonra evinize tek başınıza dönemezsiniz.

9. Ameliyattan önce yapılması gereken yorucu bir şey varsa yapın. Operasyon sonrası en az üç hafta boyunca ağır kaldırmamanız gerekiyor.

10. Evinizden rahat kıyafetler getirin. Önden düğmeli üstler, başınızdan çekerek çıkaracağınız kıyafetlerden daha iyidir.

GÖZLÜK DEĞİL ŞAPKA KULLANIN

KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

1. Şişliği azaltmak için uyurken kafanızı kaldırın.

2. Burnunuzu çarpmaktan kaçının (evcil hayvanlara, yatak arkadaşlarına ve küçük çocuklara dikkat edin). İki hafta antrenman yapmaktan ve zorlamaktan kaçının.

3. Burunda ödemi en aza indirmeye yardımcı olmak için az tuzlu bir diyet önerilir. Bu tip bir beslenme şekline ameliyattan bir gün önce başlanmalıdır.

4. İlk iki hafta boyunca yumuşak yiyecekler yiyin.

5. Burun estetiğinden sonra üç ay boyunca gözlük kullanmayın.

6. İyileşmeyi hızlandırmak için ameliyattan sonra güneş koruyucu kullanın ve şapka takın.

7. Doktorunuza burnunuzu nasıl temizleyeceğinizi, burun tıkanıklığınızı nasıl geçireceğinizi mutlaka sorun.

8. Çok ağrınız olmayacaktır ancak yine de basit ağrı kesiciler kullanmanız gerekecektir.

9. Eğer uykunuz varsa, biraz kestirin. Uyuma iyileşmeyi teşvik eder, bu yüzden istediğiniz zaman uyuyun.

10. Şişliğin haftalar, aylar, hatta bir ya da iki yıl boyunca azalmaya devam edeceğini unutmayın. Başlangıçta gördüğünüz, iyileştikten sonra nasıl görüneceğiniz değildir.

Kaynak: Bültenler